Укол препаратом за 2 млн дол. зробили семимісячному хлопчику з Одеси

Семимісячний Дмитро Свічинський отримав укол найдорожчим препаратом у світі, фото: «Діти ми встигнемо»

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Семимісячний Дмитро Свічинський з Одеси, у якого діагностували спинну м’язову атрофію (СМА) — рідкісне нервово-м'язове захворювання, що супроводжується прогресивною атрофією м’язів та призводить до ранньої смерті — отримав укол найдорожчого у світі препарату.

Ін'єкцію препаратом Zolgensma, один укол якого становить приблизно 2 млн дол. США, малюку зробили в американській клініці у місті Сан-Антоніо, де він пройде двомісячний курс реабілітації. Про це повідомляє «Суспільне».

Гроші на препарат батьки дитини збирали протягом 80 днів. Зокрема, наприкінці травня анонімний благодійник перерахував майже 500 тис. дол. США.

Весь цей курс коштує на 250 тис. дол. дешевше, ніж варіант, коли б препарат вводили в Україні, — повідомляє Фейсбук-спільнота «Діти ми встигнемо».

Дмитро Свічинський народився в листопаді 2020 року. У перший місяць життя дитина була абсолютно здоровою, проте згодом батьки помітили, що грудна клітка хлопчика почала деформуватися, ліворуч з’явилася западина. Також зник тонус м’язів — хлопчик перестав рухатися, не тримав руки та ноги, зовсім не перевертався.

Тоді лікарі діагностували в нього СМА першого типу, яка поступово призводить до ослаблення м’язів та втрати рухомості. Більшість дітей з таким діагнозом не доживають до двох років.

Нагадаємо, Дмитро Свічинський — син активіста Євромайдану й лідера Одеської самооборони Віталія Свічинського. Гроші на ліки збирали волонтерські та ветеранські спільноти, школи, церкви та громадські організації.

Джерело: «Суспільне»