ВСП - Почти 60% судей против международных экспертов, нам доверяют 78%

https://racurs.ua/n157653-vsp-pochti-60-sudey-protiv-mejdunarodnyh-ekspertov-nam-doveryaut-78.html

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Высший совет правосудия в сегодняшнем своем обращении к народным депутатам указал, что 78% судей выступают против надзора общественности за конкурсным отбором служителей Фемиды, а еще 58% - против международных экспертов.

78% судей не считают оправданным привлечение представителей общественности к конкурсному отбору судей и квалификационному оцениванию судей. Также 58% судей не считают положительным шагом привлечение международных экспертов к конкурсному отбору судей Высшего антикоррупционного суда, — говорится в Фейсбук-сообщении ВСП.

Вместе с тем, несмотря на такие данные, в Совете правосудии указали, что уровень доверия судей к их коллегиальному органу достигает 78%. Также там отметили низкий уровень доверия к общественным (неправительственным) организациям — 14%.

Напомним, ВСП выступает против недавно принятого законопроекта № 5068 и утверждает, что «ни один суд, орган судебной власти или судейская ассоциация не поддержали» этот проект закона. Также в ВСП заявили об игнорировании мнения судейского корпуса и профессионального сообщества при формировании нормативного акта.