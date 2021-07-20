ВРП - Майже 60% суддів проти міжнародних експертів, нам довіряють 78%

https://racurs.ua/ua/n157653-vrp-mayje-60-suddiv-proty-mijnarodnyh-ekspertiv-nam-doviryaut-78.html

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Вища рада правосуддя у сьогоднішньому своєму зверненні до народних депутатів вказала, що 78% суддів виступають проти нагляду громадськості за конкурсним відбором служителів Феміди, а ще 58% - проти міжнародних експертів.

78% суддів не вважають виправданим залучення представників громадськості до конкурсного добору суддів та кваліфікаційного оцінювання суддів. Також 58% суддів не вважають позитивним кроком залучення міжнародних експертів до конкурсного добору суддів Вищого антикорупційного суду, — йдеться у Фейсбук-повідомленні ВРП.

Разом з тим, попри такі дані, у Раді правосуддя вказали, що рівень довіри суддів до їхнього колегіального органу сягає 78%. Також там заявили про низький рівень довіри до громадських (неурядових) організацій — 14%.

Нагадаємо, ВРП виступає проти нещодавно ухваленого законопроекту № 5068 й запевняє, що «жоден суд, орган судової влади чи суддівська асоціація не підтримали» цей проект закону. Також у ВРП заявили про ігнорування думки суддівського корпусу і професійної спільноти при формуванні нормативного акту.