В Чехии к 21 году заключения приговорили боевика, который воевал на Донбассе, фото: Novinky.cz

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В Чехии к 21 году лишения свободы приговорили гражданина Беларуси Алексея Фадеева, который в 2014—2016 годах воевал на Донбассе на стороне российско-террористических войск.

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис сегодня, 22 июля. сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Перебийнис отметил, что осенью 2020 Фадеева в Чехии уже приговорили к 4,5 годам лишения свободы за «участие в организованной преступной группе». Тогда в его действиях не доказали терроризм — сам Фадеев утверждал, что якобы стрелял только на учениях, а не во время реальных боев.

Это решение было обжаловано в апелляционной инстанции.

Сегодня Высший суд Праги изменил квалификацию преступлений Фадеева на «терроризм», да еще и в составе организованной преступной группировки, и присудил ему 21 год лишения свободы, — отметил Перебийнис.



Посол также заверил, что преследование чешским правосудием подстрекаемых Россией к участию в войне против Украины боевиков будет продолжаться.

Напомним, в декабре 2020 года в Чехии к трем годам лишения свободы приговорили гражданина этой страны, воевавшего на стороне террористов на Донбассе.