Білорус, який воював на Донбасі, отримав 21 рік ув’язнення в Чехії

У Чехії до 21 року ув’язнення засудили бойовика, який воював на Донбасі, фото: Novinky.cz

https://racurs.ua/ua/n157792-bilorus-yakyy-vouvav-na-donbasi-otrymav-21-rik-uv-yaznennya-v-chehiyi.html

Ракурс

У Чехії до 21 року позбавлення волі засудили громадянина Білорусі Олексія Фадєєва, який у 2014−2016 роках воював на Донбасі на боці російсько-терористичних військ.

Посол України в Чехії Євген Перебийніс сьогодні, 22 липня. повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Перебийніс зазначив, що восени 2020 року Фадєєва у Чехії вже засудили до 4,5 років позбавлення волі за «участь в організованій злочинній групі». Тоді в його діях не довели тероризм — сам Фадєєв стверджував, що нібито стріляв тільки на навчаннях, а не під час реальних боїв.

Це рішення суду було оскаржене в апеляційній інстанції.

Сьогодні Найвищий суд Праги змінив кваліфікацію злочинів Фадєєва на «тероризм», та ще й у складі організованого злочинного угруповання, і присудив йому 21 рік позбавлення волі, — зазначив Перебийніс.



Посол також запевнив, що переслідування чеським правосуддям підбурених Росією до участі у війні проти України бойовиків триватиме і надалі.

Нагадаємо, у грудні 2020 року у Чехії до трьох років позбавлення волі засудили громадянина цієї країни, який воював на боці терористів на Донбасі.