3 млн украинцев уже вакцинировались, за сутки - свыше 150 тысяч

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Ракурс

Вакцину от коронавируса за минувшие сутки, 23 июля, получили 152 тыс. 675 украинцев.

Такую информацию в субботу обнародовало Министерство здравоохранения в Фейсбуке.

За сутки 23 июля 2021 года привито 152 тыс. 675 человек. Одну дозу получили 90 тыс. 72 человека, полностью иммунизированы — 62 тыс. 603 человека, — говорится в сообщении.

По данным Минздрава, в течение суток в населенных пунктах страны работали 802 мобильные бригады, а также 2 тыс. 692 пункта вакцинации и 267 центров вакцинации.

Всего с начала прививочной кампании в Украине привиты 3 млн 10 тыс. человек, из них 1 млн 681 тыс. человек получили две дозы вакцины.

Напомним, в Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. До конца года Киев должен получить 42 млн доз вакцин производства Pfizer, Novavax, AstraZeneca/Covishield и CoronaVac.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что после подтверждения всех контрактов на поставку вакцин вместе с программой COVAX Украина получит более 10 млн вакцин разных производителей до конца лета, которыми планируется прививать 5 млн граждан.