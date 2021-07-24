3 млн українців вже вакцинувалися, за добу - понад 150 тисяч

https://racurs.ua/ua/n157854-3-mln-ukrayinciv-vje-vakcynuvalysya-za-dobu-ponad-150-tysyach.html

Ракурс

Вакцину від коронавірусу впродовж минулої доби, 23 липня, отримали 152 тис. 675 українців.

Таку інформацію в суботу оприлюднило Міністерство охорони здоров’я у Фейсбуці.

За добу 23 липня 2021 року щеплено 152 тис. 675 людей. Одну дозу отримали 90 тис. 72 особи, повністю імунізовані — 62 тис. 603 особи, — йдеться у повідомленні.

За даними МОЗ, впродовж доби в населених пунктах країни працювали 802 мобільні бригади, а також 2 тис. 692 пункти щеплення та 267 центрів вакцинації.

Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 3 млн 10 тис. осіб, з них 1 млн 681 тис. осіб вже отримали дві дози вакцини.

Нагадаємо, в Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. До кінця року Київ повинен отримати 42 млн доз вакцин виробництва Pfizer, Novavax, AstraZeneca/Covishield та CoronaVac.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що після підтвердження всіх контрактів на постачання вакцин разом з програмою COVAX Україна отримає понад 10 млн вакцин різних виробників до кінця літа, якими планується щепити 5 млн громадян.