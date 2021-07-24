От ботулизма умерла женщина в Запорожье — употребляла вяленую рыбу

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Ботулизм в Запорожье диагностировали у двух человек — супругов, которые употребляли вяленую рыбу. К сожалению, медики не смогли спасти женщину. Муж погибшей находится в тяжелом состоянии в больнице.

Как сообщает местный телеканал ALEX, пара употребляла в пищу вяленую рыбу, приобретенную в одном из супермаркетов.

Семейную пару медики спасали почти месяц. В Госпродпотребслужбе нашли производителя рыбы. Продолжается расследование трагедии.

Напомним, ботулизм — это тяжелое токсикоинфекционное заболевание, в результате которого происходит поражение нервной системы. Преимущественно заражение происходит путем потребления вяленой, копченой и соленой рыбы, рыбных, мясных, грибных и овощных консервов, колбасы и мясных продуктов в вакуумной упаковке.

Эксперты предупреждают о последствиях употребления некачественных товаров. По словам медиков, следует тщательно проверять продукцию, которая произведена из копченой, соленой, вяленой и консервированной рыбы. Мясные и грибные консервы домашнего производства также могут быть опасными. Врачи рассказывают, что симптомы ботулизма появляются постепенно. Это состояние характеризуется отсутствием резких подъемов температуры, поэтому возникает иллюзия несерьезности болезни. В дальнейшем появляется нарушение зрения — двоение предметов, тяжесть чтения.