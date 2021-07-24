Від ботулізму померла жінка у Запоріжжі — вживала в’ялену рибу

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Ботулізм у Запоріжжі діагностували у двох осіб — подружжя, яке споживало в’ялену рибу. На жаль, медики не змогли врятувати жінку. Чоловік загиблої перебуває у важкому стані в лікарні.

Як повідомляє місцевий телеканал ALEX, пара вживала в їжу в’ялену рибу, придбану в одному із супермаркетів.

Сімейну пару медики рятували майже місяць. У Держпродспоживслужбі знайшли виробника риби. Триває розслідування трагедії.

Нагадаємо, ботулізм — це важке токсикоінфекційне захворювання, внаслідок якого відбувається ураження нервової системи. Переважно зараження відбувається шляхом споживання в’яленої, копченої та солоної риби, рибних, м’ясних, грибних і овочевих консервів, ковбаси і м’ясних продуктів у вакуумній упаковці.

Експерти попереджають про наслідки вживання неякісних товарів. За словами медиків, варто ретельно перевіряти продукцію, яка вироблена з копченої, солоної, в’яленої та консервованої риби. М’ясні та грибні консерви домашнього виробництва також можуть бути небезпечними. Лікарі розповідають, що симптоми ботулізму з’являються поступово. Цей стан характеризується відсутністю різких підйомів температури, тому виникає ілюзія несерйозності хвороби. У подальшому з’являється порушення зору — двоїння предметів, важкість читання.