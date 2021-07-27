Оценивание учеников 1-4 классов - что изменило Минобразования

https://racurs.ua/n157966-ocenivanie-uchenikov-1-4-klassov-chto-izmenilo-minobrazovaniya-dokument.html

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Оценивание учеников 1−4 классов изменило Министерство образования и науки Украины. Профильное ведомство утвердило методические рекомендации по оцениванию результатов обучения учеников начальной школы и ввело вербальное и уровневое оценивание.

Об этом сообщает сайт МОН.

Одним из ключевых изменений в оценивании является подход к выражению оценки. На замену обобщенному бальному оцениванию учебных достижений школьников по предмету/курса предложено использовать вербальное оценивание отдельных результатов обучения ученика/ученицы по предмету изучения, интегрированному курсу, которое кроме оценочного суждения о достижении может еще называть и уровень результата обучения, — говорится в сообщении.

Вербальное и уровневое оценивание можно выражать как устно, так и письменно. Уровень результата обучения рекомендуется определять с учетом динамики его достижения и обозначать буквами:

«начальный» (П),

«средний» ©,

«достаточный» (Д),

«высокий» (В).

Результаты оценивания личностных достижений учащихся в 1−4 классах рекомендуется выражать вербальной оценкой, объективных результатов обучения в 1−2 классах — вербальной оценкой, в 3−4 классах — вербальной или уровневой оценкой по выбору заведения.

Оценивание является конфиденциальной информацией, доступной только для ученика/ученицы и его/ее родителей (или лиц, их заменяющих).

МОН рекомендует учитывать, что формирование оценивания начинается с первых дней обучения в школе и продолжается постоянно. Объектом итогового оценивания являются результаты обучения школьников за год.