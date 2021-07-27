Оцінювання учнів 1-4 класів — що змінило Міносвіти

https://racurs.ua/ua/n157966-ocinuvannya-uchniv-1-4-klasiv-scho-zminylo-minosvity-dokument.html

Ракурс

Оцінювання учнів 1−4 класів змінило Міністерство освіти і науки України. Профільне відомство затвердило методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів початкової школи, запровадивши вербальне та рівневе оцінювання.

Про це повідомляє сайт МОН.

Однією з ключових змін в оцінюванні є підхід до вираження оцінки. На заміну узагальненій бальній оцінці навчальних досягнень учнів з предмета/курсу запропоновано використовувати вербальну оцінку окремих результатів навчання учня/учениці з предмета вивчення, інтегрованого курсу, яка окрім оцінювального судження про досягнення може ще називати і рівень результату навчання, — йдеться у повідомленні.

Вербальну і рівневу оцінку можна виражати як усно, так і письмово. Рівень результату навчання рекомендовано визначати з урахуванням динаміки його досягнення та позначати буквами:

«початковий» (П),

«середній» ©,

«достатній» (Д),

«високий» (В).

Результати оцінювання особистісних надбань учнів 1−4 класів рекомендовано виражати вербальною оцінкою, об'єктивних результатів навчання 1−2 класів — вербальною оцінкою, 3−4 класів — або вербальною, або рівневою оцінкою за вибором закладу.

Оцінка є конфіденційною інформацією, доступною лише для учня/учениці та його/її батьків (або осіб, що їх замінюють).

МОН рекомендує враховувати, що формувальне оцінювання розпочинається з перших днів навчання у школі й триває постійно. Об'єктом підсумкового оцінювання є результати навчання школярів за рік.