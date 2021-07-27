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Ракурс
Оцінювання учнів 1-4 класів — що змінило Міносвіти

Оцінювання учнів 1−4 класів — що змінило Міносвіти (ДОКУМЕНТ)

27 лип 2021, 11:47
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Оцінювання учнів 1−4 класів змінило Міністерство освіти і науки України. Профільне відомство затвердило методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів початкової школи, запровадивши вербальне та рівневе оцінювання.

Про це повідомляє сайт МОН.

Однією з ключових змін в оцінюванні є підхід до вираження оцінки. На заміну узагальненій бальній оцінці навчальних досягнень учнів з предмета/курсу запропоновано використовувати вербальну оцінку окремих результатів навчання учня/учениці з предмета вивчення, інтегрованого курсу, яка окрім оцінювального судження про досягнення може ще називати і рівень результату навчання, — йдеться у повідомленні.

Вербальну і рівневу оцінку можна виражати як усно, так і письмово. Рівень результату навчання рекомендовано визначати з урахуванням динаміки його досягнення та позначати буквами:

  • «початковий» (П),

  • «середній» ©,

  • «достатній» (Д),

  • «високий» (В).

Результати оцінювання особистісних надбань учнів 1−4 класів рекомендовано виражати вербальною оцінкою, об'єктивних результатів навчання 1−2 класів — вербальною оцінкою, 3−4 класів — або вербальною, або рівневою оцінкою за вибором закладу.

Оцінка є конфіденційною інформацією, доступною лише для учня/учениці та його/її батьків (або осіб, що їх замінюють).


МОН рекомендує враховувати, що формувальне оцінювання розпочинається з перших днів навчання у школі й триває постійно. Об'єктом підсумкового оцінювання є результати навчання школярів за рік.

Джерело: Ракурс


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