В Украине будут снимать биометрическую информацию об иностранцах

https://racurs.ua/n158039-ukraina-budet-sobirat-otpechatki-palcev-inostrancev-detali.html

Ракурс

Кабмин на своем заседании сегодня, 28 июля, принял постановление, направленное на сбор биометрической информации об иностранцах, решивших посетить Украину.

С 1 января 2022 года, во время подачи ходатайства о получении визы в Украину, уполномоченные органы будут проводить обязательную фиксацию биометрических данных иностранцев.

Такие биометрические данные включают сканирование отпечатков пальцев обеих рук и фотографирование лица.

Данные будут храниться в визовой информационно-телекоммуникационной системе пять лет, после чего будут уничтожаться.

Биометрические данные также будут собираться у лиц без гражданства, обратившихся за получением визы в Украину.

Правда, будут существовать и исключения из данного требования. Так, биометрические данные не будут подавать дети до 12 лет, лица с дипломатическими или служебными паспортами, а также лица с физическими недостатками, которые делают подачу данных невозможной.