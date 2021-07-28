В Україні зніматимуть біометричну інформацію про іноземців

https://racurs.ua/ua/n158039-ukrayina-bude-zbyraty-vidbytky-palciv-inozemciv-detali.html

Ракурс

Кабмін на своєму засіданні сьогодні, 28 липня, прийняв постанову, спрямовану на збір біометричної інформації про іноземців, які вирішили відвідати Україну.

З 1 січня 2022 року, під час подачі клопотання про отримання візи в Україну, уповноважені органи будуть проводити обов’язкову фіксацію біометричних даних іноземців.

Такі біометричні дані включають сканування відбитків пальців обох рук і фотографування особи.

Дані будуть зберігатися у візовій інформаційно-телекомунікаційній системі п’ять років, після чого будуть знищуватися.

Біометричні дані також будуть збиратися у осіб без громадянства, які звернулися за отриманням візи в Україну.

Щоправда, будуть існувати і виключення з цієї вимоги. Так, біометричні дані не будуть подавати діти до 12 років, особи з дипломатичними або службовими паспортами, а також особи з фізичними вадами, які роблять подачу даних неможливою.