«Перетягивание каната» между тремя галактиками зафиксировал Hubble

Космический телескоп Hubble снял три необычные галактики, фото: NASA

https://racurs.ua/n158189-peretyagivanie-kanata-mejdu-tremya-galaktikami-zafiksiroval-hubble.html

Ракурс

Hubble, космический телескоп NASA, снял драматическое гравитационное «перетягивание каната» между тремя взаимодействующими галактиками.

Эта система, известная как Arp 195, включена в «Атлас необычных галактик» (Atlas of Peculiar Galaxies, ARP) — список, в котором представлены некоторые из самых странных галактик во Вселенной. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Отмечается, что время работы Hubble является очень ценным, поэтому астрономы стараются не терять ни секунды — расписание наблюдений рассчитывается с помощью компьютерного алгоритма, который позволяет космическому телескопу время от времени делать «бонусные» снимки в промежутках между длительными наблюдениями.

Одним из таких снимков и стало фото системы Arp 195.

Дополнительные наблюдения, такие как это, не только предоставляют впечатляющие снимки — они также помогают определить перспективные цели для дальнейшего исследования с помощью телескопов, таких как будущий космический телескоп NASA/ESA/CSA James Webb, — подчеркивают в американском аэрокосмическом ведомстве.

Напомним, Hubble недавно отремонтировали после длительного сбоя. В ходе восстановления работы телескоп сделал тестовые снимки очень странных галактик.