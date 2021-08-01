Космічний телескоп Hubble зняв три незвичні галактики, фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n158189-peretyaguvannya-kanatu-mij-troma-galaktykamy-zafiksuvav-hubble-foto.html

Ракурс

Hubble, космічний телескоп NASA, зафільмував драматичне гравітаційне «перетягування канату» між трьома взаємодіючими галактиками.

Ця система, відома як Arp 195, включена в «Атлас незвичайних галактик» (Atlas of Peculiar Galaxies, ARP) — список, в якому представлені деякі з найбільш дивних галактик у Всесвіті. Про це повідомляє прес-служба NASA.

Зазначається, що час роботи Hubble є дуже цінним, тому астрономи намагаються не втрачати ані секунди — розклад спостережень розраховується за допомогою комп’ютерного алгоритму, який дозволяє космічному телескопу час від часу робити «бонусні» знімки у проміжках між тривалими спостереженнями.

Одним з таких знімків і стало фото системи Arp 195.

Додаткові спостереження, такі як це, не тільки надають вражаючі знімки — вони також допомагають визначити перспективні цілі для подальшого дослідження за допомогою телескопів, таких як майбутній космічний телескоп NASA/ESA/CSA James Webb", — наголошують в американському аерокосмічному відомстві.

Нагадаємо, Hubble нещодавно відремонтували після тривалого збою. В ході відновлення роботи телескоп зробив тестові знімки дуже дивних галактик.