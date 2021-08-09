НАБУ допросило Коломойского по резонансному делу. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n158557-nabu-doprosilo-kolomoyskogo-po-rezonansnomu-delu-sytnik.html

Ракурс

Украинский олигарх Игорь Коломойский был допрошен детективами НАБУ в деле «ПриватБанка».

Неизвестно, получало ли Антикоррупционное бюро запрос от правоохранителей США о помощи в расследовании дел против Коломойского. О следственных действиях с Коломойским 9 августа заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник на брифинге.

Я знаю точно, что проводились с ним следственные действия, — отметил он.



Как известно, 15 марта НАБУ объявило о подозрении трем бывшим чиновникам «ПриватБанка» — экс-председателю правления Александру Дубилету, его заместителю и руководителю межбанковских операций. Их подозревают в растрате 8 млрд грн

Напомним, у Министерства юстиции США, Министерства финансов США и Федерального бюро расследований есть вопросы к украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Бизнесмен может попасть под новые американские санкции.