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Ракурс
НАБУ допитало Коломойського у резонансній справі. Фото: slovoidilo.ua

НАБУ допитало Коломойського у резонансній справі — Ситник

9 сер 2021, 14:09
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Український олігарх Ігор Коломойський був допитаний детективами НАБУ у справі «ПриватБанку».

Невідомо, чи отримувало Антикорупційне бюро запит від правоохоронців США про допомогу в розслідуванні справ проти Коломойського. Про слідчі дії з Коломойським 9 серпня заявив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник на брифінгу.

Я знаю точно, що проводилися з ним слідчі дії, — відзначив він.


Як відомо, 15 березня НАБУ оголосило підозру трьом колишнім посадовцям «ПриватБанку» — екс-голові правління Олександру Дубілету, його заступнику та керівнику міжбанківських операцій. Їх підозрюють у розтраті 8 млрд грн

Нагадаємо, у Міністерства юстиції США, Міністерства фінансів США та Федерального бюро розслідувань є питання до українського олігарха Ігоря Коломойського. Бізнесмен може потрапити під нові американські санкції.

Джерело: Ракурс


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