НАБУ допитало Коломойського у резонансній справі. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n158557-nabu-dopytalo-kolomoyskogo-u-rezonansniy-spravi-sytnyk.html

Ракурс

Український олігарх Ігор Коломойський був допитаний детективами НАБУ у справі «ПриватБанку».

Невідомо, чи отримувало Антикорупційне бюро запит від правоохоронців США про допомогу в розслідуванні справ проти Коломойського. Про слідчі дії з Коломойським 9 серпня заявив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник на брифінгу.

Я знаю точно, що проводилися з ним слідчі дії, — відзначив він.



Як відомо, 15 березня НАБУ оголосило підозру трьом колишнім посадовцям «ПриватБанку» — екс-голові правління Олександру Дубілету, його заступнику та керівнику міжбанківських операцій. Їх підозрюють у розтраті 8 млрд грн

Нагадаємо, у Міністерства юстиції США, Міністерства фінансів США та Федерального бюро розслідувань є питання до українського олігарха Ігоря Коломойського. Бізнесмен може потрапити під нові американські санкції.