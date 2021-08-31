Евросоюз достиг цели по вакцинации от COVID-19

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Уровень вакцинации от коронавируса в Европейском Союзе (ЕС) достиг 70% населения.

Европейская комиссия заявила, что достигла поставленной цели, полностью вакцинировав от COVID-19 такую ​​долю взрослого населения.

Но мы должны двигаться дальше, еще больше европейцев должны быть привиты, — сообщила в Твиттере 31 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Из заявления следует, что полный курс прививок прошли не менее 255 млн человек. При этом ситуация в разных странах сильно разнится.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), на Мальте полностью вакцинированы более 90% взрослого населения. Ирландия и Португалия также иммунизировали более 80% взрослого населения, а Франция — более 70%.

А вот Восточная Европа отстает, потому что в Болгарии две прививки получила только пятая часть взрослого населения, в Румынии — 30%.

Хорватия, Латвия, Словения и Словакия вакцинировали примерно половину людей старше 18 лет.

В начале августа доля полностью вакцинированных от коронавируса в ЕС составляла 60%.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что в декабре 2021 года от инфекции в Европе могут умереть еще 236 тыс. человек.

Причиной смертей стольких людей может стать застой вакцинальной кампании. Несмотря на то, что около половины европейцев уже полностью вакцинированы от коронавируса, охват снизился на 14% за последние шесть недель из-за плохого доступа к препарату и нерешительности по поводу прививок.