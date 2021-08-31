Євросоюз досяг мети по вакцинації від COVID-19

https://racurs.ua/ua/n159454-ievrosouz-dosyag-mety-po-vakcynaciyi-vid-covid-19.html

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Рівень вакцинації від коронавірусу в Європейському Союзі (ЄС) досягнув 70% населення.

Європейська комісія заявила, що досягла поставленої мети, повністю щепивши від COVID-19 таку частку дорослого населення.

Але ми повинні рухатися далі, ще більше європейців повинні бути щеплені, — повідомила у Твіттер 31 серпня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

Із заяви випливає, що повний курс щеплень пройшли не менше 255 млн осіб. При цьому ситуація в різних країнах сильно відрізняється.

За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), на Мальті повністю вакциновано понад 90% дорослого населення. Ірландія і Португалія також імунізували понад 80% дорослого населення, а Франція — понад 70%.

А от Східна Європа пасе задніх, бо у Болгарії два щеплення отримала тільки пʼята частина дорослого населення, у Румунії — 30%.

Хорватія, Латвія, Словенія і Словаччина вакцинували приблизно половину людей старше 18 років.

На початку серпня частка повністю вакцинованих від коронавірусу в ЄС становила 60%.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що до грудня 2021 року від інфекції в Європі можуть померти ще 236 тис. людей.

Причинами смертей стількох людей може стати застій вакцинальної кампанії. Попри те, що близько половини європейців уже повністю вакциновані від коронавірусу, охоплення знизилося на 14% за останні шість тижнів через брак доступу до препарату та нерішучість щодо щеплень.