Какой будет цена на сахар — прогноз Минэкономики

https://racurs.ua/n159507-kakoy-budet-cena-na-sahar-prognoz-minekonomiki.html

Ракурс

Какой будет цена на сахар, рассказали в Министерстве экономики Украины. В ведомстве ожидают увеличения производства сахара на треть в новом сезоне сахароварения.

Переработку сахарной свеклы уже запустил первый сахарный завод — Селищанский, всего в текущем году планируется работа 33 сахарных заводов, — сообщила пресс-служба Минэкономики.

Согласно прогнозу Кабинета министров, в 2021—2022 маркетинговом году, который длится с сентября 2021 года по август 2022 года, в Украине предполагается производство сахара на уровне 1,4 млн тонн, что на 30% больше, чем в прошлом году.

Принимая во внимание существенные переходящие остатки (422 тыс. тонн) на начало прошлого маркетингового года, общее предложение сахара составит 1,74 млн тонн, что будет вполне достаточно для удовлетворения внутреннего спроса, объем которого оценивается в пределах 1,25 млн тонн, — отметили в ведомстве.

В Минэкономики напомнили, что в прошлом году из-за неблагоприятных погодных условий в Украине было произведено 1,1 млн т сахара, что на 25% меньше, чем в 2019—2020 годы.

Напомним, цены на сахар в Украине за год выросли более чем на 80%, при этом продукт в нашей стране стоит вдвое дороже, чем в Европе.

По данным Госстата, в Украине наблюдается постепенное снижение потребления сахара. Если в 2008 году среднестатистический украинец в течение года потреблял около 41 кг сахара и сахаросодержащих продуктов, то в 2020 году — 28,5 кг. Такое снижение связано с изменением культуры питания и уменьшением потребностей в сахаре в смежных отраслях.