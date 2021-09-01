Ціна на цукор — чи зростуть, розповіло Мінекономіки

https://racurs.ua/ua/n159507-cina-na-cukor-chy-zrostut-rozpovilo-minekonomiky.html

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Якою буде ціна на цукор, розповіли у Міністерстві економіки України. У відомстві очікують збільшення виробництва цукру на третину в новому сезоні цукроваріння.

Переробку цукрових буряків вже запустив перший цукровий завод — Селищанський, всього в поточному році планується робота 33 цукрових заводів, — повідомила прес-служба Мінекономіки.

За прогнозом Кабінету міністрів, у 2021−2022 маркетинговому році, який триває з вересня 2021 року по серпень 2022 року, в Україні передбачається виробництво цукру на рівні 1,4 млн тонн, що на 30% більше, ніж торік.

Беручи до уваги істотні перехідні залишки (422 тис. тонн) на початок минулого маркетингового року, загальна пропозиція цукру складе 1,74 млн тонн, що буде цілком достатньо для задоволення внутрішнього попиту, обсяг якого оцінюється в межах 1,25 млн тонн, — наголосили у відомстві.

У Мінекономіки нагадали, що торік через несприятливі погодні умови в Україні було вироблено 1,1 млн т цукру, що на 25% менше, ніж у 2019−2020 роки.

Нагадаємо, ціни на цукор в Україні за рік зросли на понад 80%, при цьому продукт в нашій країні коштує удвічі дорожче, аніж в Європі.

За даними Держстату, в Україні спостерігається поступове зниження споживання цукру. Якщо у 2008 році середньостатистичний українець впродовж року споживав близько 41 кг цукру та цукровмісних продуктів, то у 2020 році — 28,5 кг. Таке зниження пов’язане зі зміною культури харчування та зменшенням потреб у цукрі у суміжних галузях.