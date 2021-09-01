Зачем при беременности делается скрининг и что это такое

https://racurs.ua/n159514-zachem-pri-beremennosti-delaetsya-skrining-i-chto-eto-takoe.html

Ракурс

Пренатальный скрининг — это совокупность диагностических процедур, анализов и обследований будущих матерей. Цели скрининга — предварительное обнаружение женщин с высоким риском патологий беременности и наличия аномалий развития плода.

Даже сомнительный результат тестов еще не свидетельствует о том, что у женщины обязательно случится выкидыш или будут сложности при родоразрешении. Попадание в группу риска не означает наличие генетических заболеваний и врожденных патологий у плода. Исследования показывают лишь вероятность того, что такие проблемы возможны.

Именно поэтому к прохождению скрининга следует отнестись со всей ответственностью, чтобы как можно раньше устранить проблемы, если это возможно, или принять тяжелое решение о прерывании беременности. Важно проходить обследования в больнице с хорошей репутацией и наблюдать беременность у опытного врача.

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Всем ли показан скрининг

Комплексная диагностика проводится только в тех случаях, когда:

Возраст беременной больше 35 лет.

Отцу ребенка больше 40 лет.

У женщины раньше были преждевременные роды, выкидыш или замершая беременность.

У членов семьи имеются генетические патологии.

Женщина переболела инфекционным заболеванием в 1 триместре беременности.

Женщина принимает медикаменты, опасно влияющие на протекание беременности.

Беременная работает на вредном производстве или имеет пагубные привычки.

Виды скрининга

Существует пять видов скрининга:

Ультразвуковой.

Биохимический (анализ крови на различные показатели).

Иммунологический (проверка на наличие краснухи, герпеса, токсоплазмоза и других инфекций, вызывающих патологии развития плода). Назначается всем беременным при постановке на учет.

Цитогенетический. Назначается только по показаниям.

Молекулярный. Делается в 1% случаев.

График прохождения скрининга

Все назначения осуществляет врач, наблюдающий беременность. Согласно существующим протоколам, пренатальный скрининг, включающий УЗИ и анализы крови и мочи, проводится трижды:

Первый триместр. На 11−13 неделях беременности + 6 дней. Это самый важный тест, поскольку дает возможность определить 80% внутриутробных патологий.

Второй триместр. На 16−20 неделях. До 22 недели возможно прервать беременность по медицинским показаниям.

Третий триместр. На 30−34 неделях. Делается прогноз даты и способа родов.