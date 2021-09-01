Ракурсhttps://racurs.ua/
МИД открывает представительство в Харькове — детали
МИД открывает представительство в Харькове — деталиhttps://racurs.ua/n159515-mid-otkryvaet-predstavitelstvo-v-harkove-detali.htmlРакурс
Министерство иностранных дел открывает свое представительство в Харькове с целью реализации евроинтеграционного и евроатлантического курса и оперативного реагирования на агрессию России.
Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров в среду, 1 сентября.
Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины, представительство в Харькове сосредоточится на услугах гражданам и поддержке местного бизнеса.
Мы открываем представительство, чтобы услуги для наших граждан стали более доступными и качественными. Отныне жителям северо-восточных регионов нашего государства не нужно будет ехать в Киев или Одессу, чтобы легализовать документ или получить апостиль. Всю консульскую и правовую помощь можно будет получить в Харькове, — отметил главный дипломат страны Дмитрий Кулеба.
По словам главы МИД, представительство в Харькове будет помогать местному бизнесу выходить на внешние рынки.
МИД будет координировать международную помощь населению в районах, прилегающих к зоне российско-украинского вооруженного конфликта, а также будет помогать местным властям в реализации курса Украины на членство в ЕС и НАТО, переговорах с партнерами, развитии культурных и туристических связей, — подытожил глава МИД.
Напомним, представительство МИД входит в систему органов дипломатической службы. Сейчас МИД имеет такие учреждения в Одессе, Львове и Ужгороде.
.