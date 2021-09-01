МЗС відкриває представництво у Харкові — що робитиме

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Міністерство закордонних справ відкриває своє представництво у Харкові з метою реалізації євроінтеграційного та євроатлантичного курсу і оперативного реагування на агресію Росії.

Відповідне рішення було ухвалено під час засідання Кабінету міністрів у середу, 1 вересня.

Як інформує прес-служба зовнішньополітичного відомства України, нове представництво у Харкові зосередиться на послугах громадянам та підтримці місцевого бізнесу.

Ми відкриваємо нове представництво, аби послуги для наших громадян стали більш доступними і якісними. Відтепер мешканцям північно-східних регіонів нашої держави не потрібно буде їхати до Києва або Одеси, аби легалізувати документ чи отримати апостиль. Всю консульську і правову допомогу можна буде отримати в Харкові, — наголосив головний дипломат країни Дмитро Кулеба.

За словами глави МЗС, представництво у Харкові допомагатиме місцевому бізнесу виходити на зовнішні ринки.

МЗС координуватиме міжнародну допомогу населенню в районах, прилеглих до зони російсько-українського збройного конфлікту, а також допомагатиме місцевій владі в реалізації курсу України на членство в ЄС і НАТО, переговорах з партнерами, розбудові культурних та туристичних зв’язків, — підсумував глава МЗС.

Нагадаємо, представництво МЗС входить до системи органів дипломатичної служби. Нині МЗС має такі установи в Одесі, Львові та Ужгороді.