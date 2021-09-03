Велосипед будущего создали в Германии

https://racurs.ua/n159616-velosiped-buduschego-sozdali-v-germanii-foto.html

Ракурс

Велосипед будущего создали в Германии — ученые показали прототип системы привода для электрических велосипедов без цепи. По словам специалистов, главным плюсом новой системы является низкая вероятность поломки, которая присутствует в традиционных велосипедах.

Инновационная система привода Free Drive состоит из генератора и педалей, установленных на каретке велосипеда. При нажатии на педали водитель приводит в действие генератор, который преобразовывает механическую энергию в электрическую. Двигатель нового электровелосипеда имеет мощность 250 Вт. Разрабатывает велосипеды компания Schaeffler, пишет издание Electrek.

Создатели отметили, что генератор делает наличие цепи, ремня или карданного вала необязательным. Таким образом, между задним колесом и кареткой нет прямого сцепления. Поэтому, если водитель нажимает на педали достаточно сильно и создает избыточную энергию — большую той, которая требуется для движения, — то электроника направляет ее в аккумулятор велосипеда.