Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Велосипед майбутнього створили у Німеччині

Велосипед майбутнього створили у Німеччині (ФОТО)

3 вер 2021, 17:13
999

Велосипед майбутнього створили в Німеччині — вчені показали прототип системи приводу для електричних велосипедів без ланцюга. За словами фахівців, головним плюсом нової системи є низька ймовірність поломки, яка присутня в традиційних велосипедах.

Інноваційна система приводу Free Drive складається з генератора і педалей, встановлених на каретці велосипеда. При натисканні на педалі водій запускає генератор, що перетворює механічну енергію в електричну. Двигун нового електровелосипеда має потужність 250 Вт. Виробником таких велосипедів є компанія Schaeffler, пише видання Electrek.


Творці зауважили, що генератор робить наявність ланцюга, ременя або карданного валу необов’язковим. Таким чином, між заднім колесом і кареткою немає прямого зчеплення. Тому, якщо водій натискає на педалі досить сильно і створює надлишкову енергію — понад тієї, яка потрібна для руху, — то електроніка направляє її в акумулятор велосипеда.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів