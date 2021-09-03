Велосипед майбутнього створили у Німеччині

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Велосипед майбутнього створили в Німеччині — вчені показали прототип системи приводу для електричних велосипедів без ланцюга. За словами фахівців, головним плюсом нової системи є низька ймовірність поломки, яка присутня в традиційних велосипедах.

Інноваційна система приводу Free Drive складається з генератора і педалей, встановлених на каретці велосипеда. При натисканні на педалі водій запускає генератор, що перетворює механічну енергію в електричну. Двигун нового електровелосипеда має потужність 250 Вт. Виробником таких велосипедів є компанія Schaeffler, пише видання Electrek.

Творці зауважили, що генератор робить наявність ланцюга, ременя або карданного валу необов’язковим. Таким чином, між заднім колесом і кареткою немає прямого зчеплення. Тому, якщо водій натискає на педалі досить сильно і створює надлишкову енергію — понад тієї, яка потрібна для руху, — то електроніка направляє її в акумулятор велосипеда.