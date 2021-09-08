Британка. Фото: DM

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Ракурс

Женщина в Великобритании сбросила 101 килограмм за год благодаря необычному хобби.

48-летняя Кэтлин Вутон не могла ходить из-за веса в 254 килограмма, но ей помогло плаванье. Об этом сообщает Daily Mirror.

Вутон страдала от синдрома гипермобильности суставов, остеоартрита и липедемы — ей было трудно самостоятельно передвигаться, а также требовалась постоянная помощь, чтобы переодеться и завязать шнурки. Из-за этого женщина редко выходила из дома и сильно переживала, что пропускает все семейные праздники и редко видит родных.

Однажды сестра женщины предложила ей присоединиться к группе людей, плавающих на открытой воде. Когда британка впервые вошла в воду, на ее глазах появились слезы.

Я плакала, потому что мне было стыдно за то, как я выглядела и чувствовала себя. Когда я вошла в воду, в моей голове как будто рассеялся плотный туман, и я почувствовала, что мое тело снова движется. Невероятное ощущение, — рассказала она.

С того дня она начала регулярно плавать, и за год потеряла 101 килограмм. Плавание также помогает женщине на время избавиться от боли в суставах. Помимо плавания, Вутон начала следить за своим питанием — она старается есть регулярно и не переедать.

Британка добавила, что она невероятно гордится собой и своими достижениями. Она даже выложила фотографию в купальнике в социальные сети и получила множество позитивных комментариев.

Источник: Daily Mirror