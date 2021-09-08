Британка. Фото: DM

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Ракурс

Жінка в Великій Британії скинула 101 кілограм за рік завдяки незвичайному хобі.

48-річна Кетлін Вутон не могла ходити через вагу у 254 кілограми, але їй допомогло плавання. Про це повідомляє Daily Mirror.

Вутон страждала від синдрому гіпермобільності суглобів, остеоартриту і ліпедеми — їй було важко самостійно пересуватися, а також була потрібна постійна допомога, щоб переодягнутися і зав’язати шнурки. Через це жінка рідко виходила з дому і сильно переживала, що пропускає всі сімейні свята і рідко бачить рідних.

Одного разу сестра жінки запропонувала їй приєднатися до групи людей, що плавають на відкритій воді. Коли британка вперше увійшла в воду, на її очах з’явилися сльози.

Я плакала, тому що мені було соромно за те, як я виглядала і почувалася. Коли я увійшла в воду, в моїй голові неначе розвіявся щільний туман, і я відчула, що моє тіло знову рухається. Неймовірне відчуття, — розповіла вона.

З того дня вона почала регулярно плавати, і за рік втратила 101 кілограм. Плавання також допомагає жінці позбутися від болю в суглобах. Крім плавання, Вутон почала стежити за своїм харчуванням — вона намагається їсти регулярно і не переїдати.

Британка додала, що вона неймовірно пишається собою і своїми досягненнями. Вона навіть виклала фотографію в купальнику в соціальні мережі та отримала безліч позитивних коментарів.

Джерело: Daily Mirror