Ученые подтвердили гипотезу о вымирании динозавров. Фото: УП

https://racurs.ua/n160470-uchenye-podtverdili-gipotezu-o-vymiranii-dinozavrov.html

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Научное открытие сделали испанские ученые. Они выяснили, что масштабные вулканические извержения не оказали влияния на массовое исчезновение животных, включая динозавров, в конце мелового периода.

Результаты исследования являются очередным доказательством в пользу падения астероида как причины вымирания древних видов. Работа ученых опубликована в журнале Geology.

Исследователи проанализировали отложения, богатые микроскопическими ископаемыми, возраст которых варьируется от 66,4 до 65,4 млн лет.

Палеогеновый период сменил меловой 66 млн лет назад. Эта граница совпадает с одним из пяти крупнейших вымираний на Земле. Тогда же происходили глобальные изменения климата.

Ученые проверили, совпадают ли климатические сдвиги с массивным вулканизмом на плато Декан в Индии и смещениями орбиты Земли. Оказалось, что вымирание фораминифер совпадает с климатическими нарушениями и накоплением ударных стеклянных сфер из-за падения астероида.

Эксперты также выявили три эпизода изменения климата, два из которых связаны со смещением оси Земли, а один — с трапповым вулканизмом. Ни одно из этих событий не вызвало массовое вымирание видов.

Источник: Geology