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Вчені підтвердили гіпотезу про вимирання динозаврів. Фото: УП

Вчені підтвердили гіпотезу про вимирання динозаврів

21 вер 2021, 10:59
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Наукове відкриття зробили іспанські вчені. Вони з’ясували, що масштабні вулканічні виверження не вплинули на масове зникнення тварин, включаючи динозаврів, в кінці крейдяного періоду.

Результати дослідження є черговим доказом теорії, що падіння астероїда стало причиною вимирання древніх видів. Робота вчених опублікована в журналі Geology.

Дослідники проаналізували відкладення, багаті мікроскопічними копалинами, вік яких варіюється від 66,4 до 65,4 млн років.

Палеоген змінив крейдяний період 66 млн років тому. Ця межа збігається з одним з п’яти найбільших вимирань на Землі. Тоді ж відбувалися глобальні зміни клімату.

Вчені перевірили, чи збігаються кліматичні зрушення з масивним вулканізмом на плато Декан в Індії й зсувами орбіти Землі. Виявилося, що вимирання форамініфер збігається з кліматичними порушеннями та накопиченням ударних скляних сфер через падіння астероїда.


Експерти також виявили три епізоди зміни клімату, два з яких пов’язані зі зміщенням осі Землі, а один — з траповим вулканізмом. Жодна з цих подій не викликала масове вимирання видів.

Джерело: Geology

Джерело: Ракурс


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