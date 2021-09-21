Вакцина CoronaVac снова приехала в Украину. Фото: bigAsia

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Вакцинация от коронавируса продолжается — Украина получила еще 159 тыс. доз препарата китайского производителя CoronaVac в рамках инициативы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) COVAX.

Доставил препарат Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Вакцина CoronaVac одобрена ВОЗ для экстренного использования. Это означает, что продукт соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и условиям производства, и признан другими странами. Как и другие препараты и товары в рамках программы COVAX, Украина получила эту партию вакцин бесплатно.

В общем ЮНИСЕФ доставил в Украину 4 млн 485 тыс. 510 доз вакцин разных производителей (в частности, Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac) от имени программы COVAX.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина может передать другим вакцины от коронавируса, срок годности которых заканчивается.