Вакцина CoronaVac знову приїхала в Україну. Фото: BigAsia

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Вакцинація від коронавірусу триває — Україна отримала ще 159 тис. доз препарату китайського виробника CoronaVac у межах ініціативи Всесвітньої організації з охорони здоров’я (ВООЗ) COVAX.

Доставив препарат Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Вакцина CoronaVac схвалена ВООЗ для екстреного використання. Це означає, що продукт відповідає міжнародним стандартам безпеки, ефективності та умовам виробництва, та визнаний іншими країнами. Як і інші препарати та товари в рамках програми COVAX, Україна дістала цю партію вакцин безоплатно.

Загалом ЮНІСЕФ доставив Україні 4 млн 485 тис. 510 доз вакцин різних виробників (зокрема, Pfizer, Moderna, AstraZeneca та CoronaVac) від імені програми COVAX.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна може передати іншим державам вакцини від коронавірусу, термін придатності яких завершується.