Рекордное землетрясение сотрясло Австралию

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Одно из самых сильных землетрясений за всю историю наблюдений произошло в 9.15 на юго-востоке Австралии. Подземные толчки силой 5,9 по шкале Рихтера сотрясли штат Виктория. Также землетрясение ощущали жители Сиднея и Тасмании — за 800 км от эпицентра землетрясения.

В результате стихии в Мельбурне были повреждены многие здания, часть жителей остались без электричества. По словам очевидцев, землетрясение звучало как «реактивный двигатель».

Власти предупредили граждан об афтершоках — повторных землетрясениях, которые могут произойти «в течение нескольких недель».

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км недалеко от небольшого города Мэнсфилд на востоке Виктории. За первым толчком последовал второй магнитудой 4. Геологическая служба США сообщила, что магнитуда землетрясения составила 5,9. В Бюро метеорологии страны заявили об отсутствии угрозы цунами.

По данным Geoscience Australia, землетрясения являются необычными для населенного востока Австралии из-за его положения в середине Индо-Австралийской тектонической плиты.

Самое смертоносное землетрясение силой 5,6 произошло в Австралии в 1989 году, тогда погибли 13 человек.