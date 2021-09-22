Рекордний землетрус стався в Австралії

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Один із найсильніших землетрусів за всю історію спостережень о 9.15 стався на південному сході Австралії. Підземні поштовхи силою 5,9 за шкалою Ріхтера струсонули штат Вікторія. Також землетрус відчували мешканці Сіднея і Тасманії — за 800 км від епіцентру землетрусу.

Внаслідок стихії у Мельбурні було пошкоджено багато будівель, частина жителів залишилися без електропостачання. За словами очевидців, землетрус звучав як «реактивний двигун».

Влада попередила громадян про афтершоки — повторні підземні поштовхи, які можуть статися «впродовж кількох тижнів».

Епіцентр землетрусу залягав на глибині 10 км неподалік від невеликого міста Менсфілд на сході Вікторії. За першим поштовхом пішов другий магнітудою 4. Геологічна служба США повідомила, що магнітуда землетрусу склала 5,9. У Бюро метеорології країни заявили про відсутність загрози цунамі.

За даними Geoscience Australia, землетруси є незвичними для населеного сходу Австралії через його положення в середині Індо-Австралійської тектонічної плити.

Найсмертоносніший землетрус силою 5,6 стався в Австралії у 1989 році, тоді загинуло 13 осіб.