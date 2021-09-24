Древнейшие украшения в мире обнаружили в Марокко

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Ракурс

Древнейшие украшения в мире обнаружили в Марокко — речь идет о бусинах, возраст которых достигает 150 тыс. лет. В 2014—2018 годах археологи во время исследования пещеры Бизмун близ города Эс-Сувейра на атлантическом побережье Марокко обнаружили 33 черепашьи бусины.

После тщательного анализа артефактов ученые определили, что бусинам от 142 тыс. до 150 тыс. лет. По мнению исследователей, древние люди носили бусины как серьги или колье, что делает их древнейшими из когда-либо обнаруженных ювелирных изделий в мире, пишет Daily Mail.

Ведущий автор исследования Стивен Кун заявляет, что эти артефакты — наиболее раннее свидетельство формы невербального человеческого общения, когда люди начали выражать себя с помощью украшений. Это произошло гораздо раньше, чем считали ученые.

Северная Африка стала домом для особых культур и уникального археологического комплекса, — Стивен Кун.

Бусины, обнаруженные Куном и его коллегами, сделаны из раковин морских улиток, каждая длиной примерно полтора сантиметра. Отверстия в центре бусин указывают на то, что их носили на веревках или крепили к одежде.

Древнее ожерелье из Северной Африки относят к атерийскому периоду каменного века, известного своими специфическими наконечниками. Известно, что атерийцы охотились на газелей, антилоп гну, носорогов и других животных.

Пещера была впервые идентифицирована как палеолитическая в 2008 году.

Источник: Daily Mail.