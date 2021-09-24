Найдавніші прикраси у світі виявили в Марокко

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Ракурс

Найдавніші прикраси у світі виявили в Марокко — йдеться про намистини, вік яких сягає 150 тис. років. У 2014−2018 роках археологи під час дослідження печери Бізмун неподалік міста Ес-Сувейра на атлантичному узбережжі Марокко виявили 33 черепашачі намистини.

Після ретельного аналізу артефактів вчені визначили, що бусинам від 142 тис. до 150 тис. років. На думку дослідників, стародавні люди носили намистини як сережки або кольє, що робить їх найдавнішими з коли-небудь виявлених ювелірних виробів у світі, пише Daily Mail.

Провідний автор дослідження Стівен Кун заявляє, що ці артефакти — найбільш раннє свідчення форми невербального людського спілкування, коли люди почали виражати себе за допомогою прикрас. Це сталося набагато раніше, аніж вважали науковці.

Північна Африка стала домом для особливих культур та унікального археологічного комплексу, — Стівен Кун.

Намистини, виявлені Куном та його колегами, зроблені з раковин морських равликів, кожна завдовжки приблизно півтора сантиметра. Отвори в центрі намистин вказують на те, що їх носили на мотузках або кріпили до одягу.

Стародавнє намисто з Північної Африки відносять до атерійского періоду кам’яного віку, відомого своїми специфічними наконечниками. Відомо, що атерійці полювали на газелей, антилоп гну, носорогів та інших тварин.

Печера була вперше ідентифікована як палеолітична у 2008 році.

Джерело: Daily Mail