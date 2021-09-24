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Ракурс
Найдены первые следы существования людей в Северной Америке

Найдены первые следы существования людей в Северной Америке (ФОТО)

24 сен 2021, 16:30
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Археологи обнаружили следы в американском штате Нью-Мексико, являющиеся древнейшим свидетельством существования людей в Америке. Команда ученых Геологической службы США нашла на территории парка Уайт-Сэндс следы, которым более 20 тыс. лет.

Теория о заселении американского континента выходцами из Азии оставалась противоречивой на протяжении десятилетий. Многие исследователи скептически относятся к данным о появлении людей в Америке раньше, чем 16 тыс. лет назад, пишет ВВС.

В то же время теперь ученые нашли множество человеческих следов возрастом от 21 тыс. до 23 тыс. лет — это значит, что люди заселили южные части континента во время пика последнего ледникового периода.


Следы были обнаружены в иле на побережье мелководного, а теперь уже высохшего озера. Размеры этих следов свидетельствуют, что они были сделаны преимущественно подростками и младшими детьми.

Ранее учении считали, что люди попали на континент на 7 тыс. лет позже, когда пересекли сухопутный перешеек, который соединял современную Сибирь и Аляску в период между 26,5 тыс. и 19 тыс. лет назад. По версии ученых, когда ледники начали таять (16−13,5 тыс. лет назад), началась миграция в Южную Америку. Но новое открытие означает, что люди уже заселили Северную Америку «в то время, когда ледяная завеса была еще очень плотно закрытой».

Источник: Ракурс


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