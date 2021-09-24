Виявлено перші свідчення існування людей в Північній Америці

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Археологи виявили сліди в американському штаті Нью-Мексико, які є найдавнішим свідченням існування людей в Америці. Команда вчених Геологічної служби США знайшла на території парку Вайт-Сендс сліди, яким понад 20 тис. років.

Теорія про заселення американського континенту вихідцями з Азії залишалася суперечливою впродовж багатьох десятиліть. Багато дослідників скептично ставляться до даних про появу людей в Америці раніше, ніж 16 тис. років тому, пише ВВС.

Водночас тепер науковці знайшли безліч людських слідів віком від 21 тис. до 23 тис. років — це означає, що люди заселили південні частини континенту під час піку останнього льодовикового періоду.

Сліди були виявлені в мулі на узбережжі мілководного, а тепер уже висохлого озера. Розміри цих слідів свідчать, що вони були зроблені переважно підлітками та молодшими дітьми.

Раніше вченні вважали, що люди потрапили на континент на 7 тис. років пізніше, коли перетнули сухопутний перешийок, який існував між сучасною Сибіром і Аляскою в період між 26,5 тис. і 19 тис. років тому. За версією вчених, коли льодовики почали танути в період між 16 тис. і 13,5 тис. років тому, почалася міграція в Південну Америку. Але нове відкриття означає, що люди вже заселили Північну Америку «в той час, коли крижана завіса була ще дуже щільно зачиненою».