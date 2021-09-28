Заморозки возвращаются в Украину - названа дата

https://racurs.ua/n160836-zamorozki-vozvraschautsya-v-ukrainu-nazvana-data.html

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Заморозки возвращаются в Украину. Госслужба по чрезвычайным ситуациям 28 сентября обнародовала предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Похолодание придет ночью 30 сентября и 1−3 октября и будет наблюдаться в большинстве областей, кроме западных и побережья морей.

Ночью 30 сентября и 1−3 октября в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0−5°С (первый уровень опасности, желтый), в северо-восточных областях заморозки в воздухе 0−3°С (второй уровень опасности, оранжевый), — говорится в сообщении ГСЧС.

Заморозки на Киевщину также придут ночью 30 сентября и 1−3 октября. Заморозки будут на поверхности почвы 0−5°С и местами в воздухе 0−2°С. ГСЧС предупредила жителей региона о первом «желтом» уровне опасности.

Напомним, синоптики спрогнозировали, какой будет погода в октябре 2021 года. Они также напомнили климатическую характеристику октября. Обычно во второй месяц осени средняя температура воздуха составляет 6−13°С, а в Карпатах местами 4−5°C тепла. В то же время в 2021 году в октябре в Карпатах будет несколько теплее — столбик термометра там будет прогреваться до 6−7°С.