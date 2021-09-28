Взрыв в городе Гетеборг. Фото: sverigesradio.se, скриншот с YouTube

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Ракурс

Взрыв в жилом доме прогремел в шведском городе Гетеборг.

В результате чрезвычайного происшествия пострадали 25 человек, из них четыре жителя находятся в тяжелом состоянии. Спасатели эвакуировали около 100 человек. Кое-кому пришлось прыгать из окон, чтобы спастись от огня. Об этом 28 сентября сообщает шведское радио SR.

Отмечается, что взрыв прогремел в 5.00, после взрыва начался пожар. Дымом затянуло три подъезда, гараж и квартиры. Что повлекло взрыв сейчас неизвестно.

Сейчас на месте инцидента работает скорая помощь и спасатели. Полиция начала расследовать взрыв в жилом доме. Подробностей инцидента правоохранители раскрывать не стали, поскольку причина взрыва пока не установлена.

Напомним, 11 сентября прогремел взрыв в Кировском районе оккупированного Донецка. ЧП произошло на нефтебазе, обстоятельства и причина взрыва выясняли сепаратисты.

Источник: SR