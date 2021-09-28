Взрыв прогремел в жилом доме в Швеции, есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n160835-vzryv-progremel-v-jilom-dome-v-shvecii-est-postradavshie-foto-video.htmlРакурс
Взрыв в жилом доме прогремел в шведском городе Гетеборг.
В результате чрезвычайного происшествия пострадали 25 человек, из них четыре жителя находятся в тяжелом состоянии. Спасатели эвакуировали около 100 человек. Кое-кому пришлось прыгать из окон, чтобы спастись от огня. Об этом 28 сентября сообщает шведское радио SR.
Отмечается, что взрыв прогремел в 5.00, после взрыва начался пожар. Дымом затянуло три подъезда, гараж и квартиры. Что повлекло взрыв сейчас неизвестно.
Сейчас на месте инцидента работает скорая помощь и спасатели. Полиция начала расследовать взрыв в жилом доме. Подробностей инцидента правоохранители раскрывать не стали, поскольку причина взрыва пока не установлена.
Напомним, 11 сентября прогремел взрыв в Кировском районе оккупированного Донецка. ЧП произошло на нефтебазе, обстоятельства и причина взрыва выясняли сепаратисты.
Источник: SR