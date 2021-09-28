Вибух у місті Гетеборг. Фото: sverigesradio.se, скріншот з YouTube

https://racurs.ua/ua/n160835-vybuh-progrymiv-u-jytlovomu-budynku-v-shveciyi-ie-postrajdali-foto-video.html

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Вибух у житловому будинку прогримів у шведському місті Гетеборг.

Внаслідок надзвичайної події постраждали 25 осіб, із них четверо мешканців перебувають у тяжкому стані. Рятувальники евакуювали близько 100 осіб. Декому довелося стрибати з вікон, щоб врятуватися від вогню. Про це 28 вересня повідомляє шведське радіо SR.

Зазначається, що вибух прогримів о 5.00, після вибуху розпочалася пожежа. Димом залили три під’їзди, гараж та квартири. Що спричинило вибух зараз невідомо.

Наразі на місці інциденту працює швидка допомога та рятувальники. Поліція почала розслідувати вибух у житловому будинку. Подробиць інциденту правоохоронці розкривати не стали, оскільки причина вибуху поки не встановлена.

Нагадаємо, 11 вересня прогримів вибух в Кіровському районі окупованого Донецька. Надзвичайна подія сталася на нафтобазі, обставини і причина вибуху з’ясовували сепаратисти.

Джерело: SR