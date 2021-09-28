Заморозки повертаються в Україну — названо дати

https://racurs.ua/ua/n160836-zamorozky-povertautsya-v-ukrayinu-nazvano-daty.html

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Заморозки повертаються в Україну. Держслужба з надзвичайних ситуацій 28 вересня оприлюднила попередження про небезпечні метеорологічні явища. Похолодання прийде вночі 30 вересня та 1−3 жовтня й спостерігатиметься у більшості областей, окрім західних та узбережжя морів.

Вночі 30 вересня та 1−3 жовтня в Україні, окрім більшості західних областей та узбережжя морів, очікуються заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі 0−5°С (перший рівень небезпечності, жовтий), у північно-східних областях заморозки у повітрі 0−3°С (другий рівень небезпечності, помаранчевий), — йдеться у повідомленні ДСНС.

Заморозки на Київщині також прийдуть вночі 30 вересня та 1−3 жовтня. Заморозки будуть на поверхні ґрунту 0−5°С та подекуди у повітрі 0−2°С. ДСНС попередила мешканців регіону про перший «жовтий» рівень небезпечності.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували, якою буде погода у жовтні 2021 року. Вони також нагадали кліматичну характеристику жовтня. Зазвичай у другий місяць осені середня температура повітря складає 6−13°С, а в Карпатах місцями 4−5° тепла. Водночас цьогоріч у жовтні в Карпатах буде дещо тепліше — стовпчик термометра там прогріватиметься до 6−7°С.