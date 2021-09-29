Газсбыт Фирташа оштрафовали на 55 млн грн за лживую рекламу

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Газсбыт Фирташа оштрафовали на 55 млн 180 тыс. 500 грн из-за недобросовестной конкуренции — Северный апелляционный хозяйственный суд обязал ООО «Волыньгаз Сбыт» оплатить штраф.

Ранее специалисты Антимонопольного комитета Украины установили, что газсбыт в период 16 марта 2018 года по 18 июня 2020 года распространял на собственном вебсайте, а также в интернет-изданиях ложные сведения. Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти Украины.

Речь идет о предоставлении «Волыньгаз сбытом» таких ложных сведений:

С начала года ООО «Волыньгаз Сбыт» победило более чем в 90% тендерах ProZorro;

ООО «Волыньгаз Сбыт» на конкурсных торгах всегда указывает реальную стоимость газа. Хотя некоторые частные поставщики, для того, чтобы выиграть тендер, сначала демпингуют, занижают цену. Но потом они выдвигают существенно завышенные цены на голубое топливо;

В отличие от ООО «Волыньгаз Сбыт», которое на конкурсных торгах всегда указывает реальную стоимость газа, некоторые частные поставщики, для того, чтобы выиграть тендер, сначала демпингуют, занижают цену.



В суде отметили, что распространение ложной информации могло побудить граждан к покупке природного газа именно у ООО «Волыньгаз сбыт». Антимонопольный комитет пришел к выводу, что газсбыт нарушил законодательство о защите от недобросовестной конкуренции.

Напомним, конечным бенефициаром «Волиньгазсбыта» является офшорная компания ООО «Паслер Энтерпрайзиз», зарегистрированная на Кипре. Она обладает и рядом других газсбытов Украины, которые контролирует олигарх Дмитрий Фирташ.