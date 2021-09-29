Газзбут Фірташа оштрафували на 55 млн грн за брехливу рекламу

https://racurs.ua/ua/n160896-gazzbut-firtasha-oshtrafuvaly-na-55-mln-grn-za-brehlyvu-reklamu.html

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Газзбут Фірташа оштрафували на 55 млн 180 тис. 500 грн за недобросовісну конкуренцію — Північний апеляційний господарський суд зобов’язав ТОВ «Волиньгаз Збут» сплатити штраф.

Раніше спеціалісти Антимонопольного комітету України встановили, що газзбут у період 16 березня 2018 року по 18 червня 2020 року поширював на власному вебсайті, а також в інтернет-виданнях неправдиві відомості. Про це повідомляє прес-служба Судової влади України.

Йдеться про подання «Волиньгаз збутом» таких неправдивих відомостей:

З початку року ТОВ «Волиньгаз збут» перемогло більше ніж в 90% тендерах ProZorro";

ТОВ «Волиньгаз Збут» на конкурсних торгах завжди вказує реальну вартість газу. Хоча деякі приватні постачальники, для того, щоб виграти тендер, спочатку демпінгують, занижують ціну. Але потім вони висувають істотно завищені ціни на блакитне паливо;

На відміну від ТОВ «Волиньгаз Збут», яке на конкурсних торгах завжди вказує реальну вартість газу, деякі приватні постачальники, для того, щоб виграти тендер, спочатку демпінгують, занижують ціну.



В суді зазначили, що поширення неправдивої інформації могло спонукати громадян до купівлі природного газу саме у ТОВ «Волиньгаз збут». Антимонопольний комітет дійшов висновку, що газзбут порушив законодавство про захист від недобросовісної конкуренції.

Нагадаємо, кінцевим бенефіціаром «Волиньгаззбуту» є офшорна компанія ТОВ «Паслер Ентерпрайзіз», зареєстрована на Кіпрі. Вона володіє і низкою інших газзбутів України, які контролює олігарх Дмитро Фірташ.