Отца Бритни Спирс суд лишил опеки над ней

Бритни Спирс, фото: PopCornNews

https://racurs.ua/n160943-otca-britni-spirs-sud-lishil-opeki-nad-ney.html

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Бритни Спирс, известная американская певица, через суд лишилась опекунства со стороны своего отца Джеймса Спирса. Соответствующее решение вступило в силу с момента принятия.

Соответствующее решение принял суд в Лос-Анджелесе. По мнению суда, расклад с опекунством, который существовал с 2008 года, привел к нездоровой ситуации, сообщает BBC.

Вместо отца певицы, новым опекуном Бритни Спирс суд назначил юриста Джона Зейбеля, кандидатуру которого предложили адвокаты Бритни. Он будет контролировать состояние певицы, которое оценивают в 59 млн долл. США.

Также опекуном Спирс, который будет контролировать ее личную жизнь и здоровье, останется юрист Джоди Монтгомери

Отмечается, что эти решения временные. На следующем заседании суда, которое, как надеются адвокаты певицы, состоится в течение ближайших 30−45 дней, рассмотрят требование Бритни Спирс о полном прекращении опеки над ней.

Бритни Спирс находится под опекой с 2008 года. Тогда суд, признав ее частично недееспособной после ряда срывов, назначил ей опекунов для контроля за ее работой и финансами, а также образом жизни и здоровьем.

Среди опекунов с самого начала был ее отец Джеймс Спирс. С сентября 2019 года Спирс контролировал только финансы и работу дочери, а здоровьем и личной жизнью певицы занималась юрист Джоди Монтгомери.

В августе отец певицы неожиданно подал в суд документы о согласии отказаться от опеки. Впрочем, адвокат Спирс Мэтью Розенгарт, представляющий ее интересы с июля, заявил, что Джеймс Спирс пытался требовать у его клиентки 2 млн долл. США в обмен на отказ от опекунства.

Напомним, недавно Бритни Спирс объявила о помолвке.

Источник: BBC