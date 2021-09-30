Батька Брітні Спірс суд позбавив опіки над нею

Брітні Спірс, фото: PopCornNews

https://racurs.ua/ua/n160943-batka-britni-spirs-sud-pozbavyv-opiky-nad-neu.html

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Брітні Спірс, відома американська співачка, через суд позбулася опікунства з боку свого батька Джеймса Спірса. Відповідне рішення набуло чинності з моменту ухвалення.

Відповідне рішення ухвалив суд у Лос-Анджелесі. На думку суду, розклад з опікунством, який існував з 2008 року, призвів до нездорової ситуації, повідомляє BBC.

Замість батька співачки, новим опікуном Брітні Спірс суд призначив юриста Джона Зейбеля, кандидатуру якого запропонували адвокати Брітні. Він контролюватиме статки співачки, які оцінюються в 59 млн дол. США.

Також опікуном Спірс, який контролюватиме її особисте життя та здоров’я, залишиться юрист Джоді Монтгомері

Зазначається, що ці рішення тимчасові. На наступному засіданні суду, яке, як сподіваються адвокати співачки, відбудеться протягом найближчих 30−45 днів, розглянуть вимогу Брітні Спірс про повне припинення опіки над нею.

Брітні Спірс перебуває під опікою з 2008 року. Тоді суд, визнавши її частково недієздатною після низки зривів, призначив їй опікунів для контролю за її роботою і фінансами, а також способом життя та здоров’ям.

Серед опікунів з самого початку був її батько Джеймс Спірс. З вересня 2019 року Спірс контролював тільки фінанси і роботу дочки, а здоров’ям та особистим життям співачки займалася юрист Джоді Монтгомері.

У серпні батько співачки несподівано подав у суд документи про згоду відмовитися від опіки. Втім, адвокат Спірс Метью Розенгарт, який представляє її інтереси з липня, заявив, що Джеймс Спірс намагався вимагати у його клієнтки 2 млн дол. США в обмін на відмову від опікунства.

Нагадаємо, нещодавно Брітні Спірс оголосила про заручини.

Джерело: BBC