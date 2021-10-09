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Ракурс
В Исландии приостановили использование вакцины Moderna

Исландия приостановила проведение прививок препаратом Moderna — детали

9 окт 2021, 09:27
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Исландия приостановила проведение прививок от коронавирусной болезни COVID-19 вакциной Moderna.

Причиной принятия такого решения стал рост количества случаев миокардита и перикардита (воспалений сердца) после вакцинации препаратом Moderna. Об этом сообщает издание NDTV со ссылкой на Управление здравоохранения Исландии.

Поскольку запасов вакцины компании Pfizer/BioNTech на территории страны достаточно, главный эпидемиолог принял решение не использовать вакцину Moderna в Исландии, — отмечают в ведомстве.

В то же время в исландском Управлении отметили, что и после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech случаются побочные последствия в виде заболеваний сердца.

Отмечается, что это решение не повлияет на кампанию вакцинации в Исландии — острове с 370 тыс. жителей, где 88% населения старше 12 лет уже полностью вакцинированы.

В течение последних двух месяцев в Исландии как «бустерную» дозу жителям, привитым однодозовой вакциной компании Johnson&Johnson, вводили почти исключительно препарат Moderna. Также компонент вакцины Moderna получали пожилые люди и лица c ослабленным иммунитетом, ранее привитые двумя дозами другой вакцины.


Напомним, ранее на использование вакцины Modenrna ввели ограничения Финляндия, Швеция и Дания.

Источник: NDTV

Источник: Ракурс


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