В Ісландії призупинили використання вакцини Moderna

https://racurs.ua/ua/n161394-islandiya-pryzupynyla-provedennya-scheplen-preparatom-moderna-detali.html

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Ісландія призупинила проведення щеплень від коронавірусної хвороби COVID-19 вакциною Moderna.

Причиною ухвалення такого рішення стало зростання кількості випадків міокардиту і перикардиту (запалень серця) після вакцинації препаратом Moderna. Про це повідомляє видання NDTV з посиланням на Управління охорони здоров’я Ісландії.

Оскільки запасів вакцини компанії Pfizer/BioNTech на території країни достатньо, головний епідеміолог ухвалив рішення не використовувати вакцину Moderna в Ісландії, — наголошують у відомстві.

Водночас в ісландському Управлінні зазначили, що і після вакцинації препаратом Pfizer/BioNTech трапляються побічні наслідки у виді захворювань серця.

Зазначається, що це рішення не вплине на кампанію вакцинації в Ісландії — острові з 370 тис. жителів, де 88% населення старше 12 років вже повністю вакциновані.

Протягом останніх двох місяців в Ісландії як «бустерну» дозу жителям, щепленим однодозовою вакциною компанії Johnson & Johnson, вводили майже виключно препарат Moderna. Також компонент вакцини Moderna отримували літні люди та особи c ослабленим імунітетом, раніше щеплені двома дозами іншої вакцини.

Нагадаємо, раніше на використання вакцини Modenrna запровадили обмеження Фінляндія, Швеція та Данія.

Джерело: NDTV