Украина судится против РФ - Киев сообщил свою позицию в Гааге

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В Гааге 12 октября состоится очередное заседание Арбитражного суда.

Судьи рассматривают дело против Российской Федерации о нарушении иммунитета украинских военно-морских кораблей и их экипажей.

В понедельник на заседании выступала РФ, сегодня свою позицию объявит Украины. Сейчас россияне оспаривают подсудность дела именно в Арбитражном суде Гааги.

Директор департамента международного права МИД Украины Оксана Золотарева, которая представляет Украину на слушаниях, рассказала, как Киев пытается привлечь Россию к ответственности за ее преступление в Керченском проливе.

Дипломат рассказала, что Украина доказывает нарушение Россией иммунитета украинских кораблей, несмотря на российские попытки представить инцидент как военную деятельность, на которую не распространяется Конвенция ООН по морскому праву.

В МИД считают, что россияне знали о проходе кораблей заранее, а захват судов произошел вне 12-мильной зоной.

Такие действия не могут считаться военной деятельностью. Это — грубое нарушение норм международного морского права, — цитирует дипломата пресс-служба МИД.

В мае 2019 года по требованию Украины Международный трибунал по морскому праву ввел обязательные к исполнению временные меры, которые требовали от России немедленно освободить три украинские военно-морские суда и 24 задержанных украинских моряков. Впрочем, Россия продолжала удерживать корабли и экипаж, освободив их только в сентябре и ноябре 2019 года.

Цель иска Украины — привлечь Российскую Федерацию к ответственности за захват и удержание в Черном море в ноябре 2018 трех кораблей ВМС ВСУ и экипажей.

Речь идет о нарушении одного из основополагающих принципов Конвенции ООН по морскому праву и международному праву в целом — абсолютного иммунитета военных кораблей.