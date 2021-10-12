Україна судиться проти РФ - Київ повідомив свою позицію в Гаазі

https://racurs.ua/ua/n161522-ukrayina-sudytsya-proty-rf-kyyiv-povidomyv-svou-pozyciu-v-gaazi.html

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В Гаазі 12 жовтня відбудеться чергове засідання Арбітражного суду.

Судді розглядають справу проти Російської Федерації щодо порушення нею імунітету українських військово-морських кораблів та їхніх екіпажів під час інциденту у Керченській протоці.

У понеділок на засіданні виступала РФ, сьогодні свою позицію оголосить Україна. Наразі росіяни оскаржують підсудність справи саме в Арбітражному суді Гааги.

Директор департаменту міжнародного права МЗС України Оксана Золотарьова, яка представляє Україну на слуханнях, розповіла, як Київ намагається притягнути Росію до відповідальності за її злочини у Керченській протоці.

Дипломат розповіла, що Україна доводить порушення Росією імунітету українських кораблів, попри російські спроби представити інцидент як військову діяльність, на яку не розповсюджується Конвенція ООН з морського права.

В МЗС уважають, що росіяни знали про прохід кораблів заздалегідь, а захоплення суден відбулося поза 12-мильною зоною.

Такі дії не можуть вважатися військовою діяльністю. Це — грубе порушення норм міжнародного морського права, — цитує дипломата прес-служба МЗС.

У травні 2019 року на вимогу України Міжнародний трибунал з морського права запровадив обов’язкові до виконання тимчасові заходи, які вимагали від Росії негайно звільнити три українські військово-морські судна і 24 затриманих українських моряків. Утім, Росія продовжувала утримувати кораблі та екіпаж, звільнивши їх лише у вересні та листопаді 2019 року.

Позов України має на меті притягнути Російську Федерацію до відповідальності за захоплення та утримання в Чорному морі в листопаді 2018 року трьох кораблів ВМС ЗСУ і членів їхніх екіпажів.

Йдеться про порушення одного із основоположних принципів Конвенції ООН із морського права та міжнародного права в цілому — абсолютного імунітету військових кораблів.